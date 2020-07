Olympique de Marsella tendría dueño rico e iría con todo: Zidane, como técnico y Cristiano, de figura

Este viernes amaneció con una noticia futbolera que le da la vuelta al mundo y de la que ya hacen eco en diferentes latitudes. Y todo porque un multimillonario franco tunecino tiene el proyecto de comprar el Olympique de Marsella y dentro de su plan sueña con tener sentado en el banquillo a Zinedine Zidane, en la actualidad en Real Madrid, y a Cristiano Ronaldo como principal figura.

En algún momento Zidane aseguró que no va a durar 20 años en Real Madrid, ni tampoco dirigiendo; y de CR7 ya es habitual que se publiquen versiones relacionadas con su futuro, lejos de la Juventus.

"Me encanta el fútbol. Sobre todo, el lado noble del deporte. Me gusta la disciplina alemana, especialmente la del Bayern Múnich. Aprecio el fútbol del Barça. Y un jugador que nunca olvidaré es Cristiano Ronaldo. Me gusta el respeto y la disciplina, y él encarna eso. ¿Si sueño con tener a Cristiano en Marsella? Todo es posible en la vida. Es un sueño que me emociona”, dijo el magnate Mohamed Ayachi Ajroudi, en declaraciones reproducidas por 'Infobae'.

Pero además de eso. Ayachi Ajroudi fue más allá y aseguró que dentro de lo que querría también contempla la posibilidad de que Zidane sea el entrenador del conjunto francés. “Veremos qué pasa en el futuro”, finalizó el multimillonario.