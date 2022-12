Once Caldas respondió a las acusaciones sobre censura a un medio de comunicación local

El club publicó un comunicado a través de su cuenta de Twitter, en el que entregó su versión acerca de la polémica suscitada el martes pasado, ante un supuesto caso de veto a periodistas.

En la mañana de este miércoles, el Once Caldas entregó su versión sobre un presunto caso de censura al periódico ‘La Patria’, de Manizales.

Publicidad

Comunicado oficial del Once Caldas pic.twitter.com/NOk0NP8deG — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) February 12, 2020





En ellos aclaran que, en las solicitudes en la plataforma de medios se presentaron: “Personas que no tienen nada que ver con la labor periodística, ni con el cubrimiento del fútbol profesional colombiano… Algunas solicitudes son de periodistas que cubren diferentes campos de acción, que no tienen dedicación exclusiva al fútbol profesional y que, por lo tanto, no realizan el cubrimiento de los partidos, en el estadio.”

Publicidad

En el mismo comunicado afirma el Once Caldas que dos de los periodistas del periódico La Patria tienen acceso preferencial al estadio Palogrande, de Manizales, como periodistas agremiados.

Es seguidor del fútbol. Se viste de cortos y juega sus partidos de fin de semana. El balón es de sus mejores amigos. No se pierda nuestra serie web Gente con cancha.