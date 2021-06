Mary Blanco recibió una buena noticia y hará parte de la cuerpo arbitral de fútbol femenino que estará en los próximos Juegos Olímpicos 2020, en la ciudad de Tokio, en Japón.

Cabe resaltar que la juez de línea ha hecho parte de varios hitos en nuestro país, como hacer parte de la primera terna arbitral femenina en dirigir un partido masculino de primera división.

"Estoy emocionada, feliz. Lo tenía en mente, pero no estaba confirmada mi convocatoria. Cuando me llegó la designación me sentí agradecida por la oportunidad que me estaban dando. Tengo la responsabilidad de hacer las cosas bien y dar lo mejor de mí en Tokio", confesó la boyacense.

Además, esta no será la primera vez que la colombiana participará en competiciones internaciones: "He tenido la oportunidad de asistir a varios eventos alrededor del mundo. He estado en dos mundiales, en Copa Libertadores, Torneo Sudamericanos".

Publicidad

"Una árbitra debe estar preparada para cualquier tipo de partido, sin importar los rivales. Lo crucial es estar en esos partidos y hacer las cosas bien", concluyó.