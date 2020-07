Orlando Berrío: "Estoy sorprendido porque muchos demeritan el fútbol de Emiratos Árabes"

Solo cinco jugadores colombianos tienen el privilegio de decir que han ganado la Copa Libertadores en más de una ocasión: Oscar Córdoba, Jorge Bermúdez, Mauricio Serna, Alexis Henríquez y Orlando Berrío.

Berrío integra el selecto grupo gracias a sus coronaciones con Atlético Nacional en 2016 y con Flamengo, de Brasil, en 2019. Su paso por el ‘mengao’ no fue tan importante, como él mismo lo dice, porque aparte de haber sufrido una grave lesión que le impidió brillar como lo hizo en el ‘verdolaga’, la llegada de jugadores estrellas al equipo de Río de Janeiro, hicieron que él fuera un habitual suplente.

Aún así, fue un jugador vital cuando se le necesitó. 81 partidos y siete goles, fue su saldo en el Flamengo, desde que arribó a principios de 2017.

Durante ese tiempo, también fue convocado en varias oportunidades a la Selección Colombia, primero con José Pékerman, y recientemente por Carlos Queiroz.

El pasado 19 de julio, se confirmó la transferencia de Orlando Berrío al Khor Fakkan, de Emiratos Árabes, dando por terminado, al menos parcialmente, su ciclo en Brasil.

Orlando Berrío: "Me quito el sombrero ante la hinchada de Nacional, por ese apoyo en Libertadores"

Cerró su etapa en Nacional de la mejor manera, y luego pasa a otro grande del continente como lo es Flamengo ¿Cuál fue su expectativa al llegar a tan semejante equipo?

"En Flamengo es presión mañana, tarde y noche. El hincha de Flamengo, es muy pasional. De diez personas que te encuentras en la calles de Río, nueve son hinchas de Flamengo. Para mí fue bonito porque me apoyaron, a pesar de la lesión bastante larga que tuve. Pero el hincha siempre reconoció mi trabajo y el esfuerzo que hago para que al equipo en donde estoy le vaya bien. Cuando me despedí de ellos y coloco en mis redes sociales que voy a salir del club, sentí un cariño y un reconocimiento muy bonito. Me agrada muchísimo. Cientos de personas me desearon lo mejor, me agradecieron por lo que viví en el club, por lo que conquistamos juntos. La verdad que eso te hace sentir bien. A pesar de que no fue el paso personal tan exitoso como lo fue en Nacional, donde fui titular indiscutible. Pero la verdad es que soy agradecido con el hincha de Flamengo por cómo me trató y cómo trato a mi familia. Eso para mí es muy importante".

No sólo se encontró con un equipo histórico sino también con un entrenador de mucho recorrido como Jorge Jesús ¿Con qué aprendizajes se queda de él?

"Con el profe Jesús aprendí muchísimo. Es un técnico cuya táctica y manera de jugar que tiene, no sé si es única, pero sí la desarrolla muy a su estilo. Aprendí demasiado de cómo él ve el fútbol. Me ayudó a seguir creciendo profesionalmente y soy un agradecido por haber trabajado con él. Como también soy agradecido por haber trabajado con el profe Reinaldo (Rueda) o el profe (Juan Carlos) Osorio, que me aportaron demasiado en mi crecimiento futbolístico".

Desde principio de año se empezó a especular sobre su salida de Flamengo, incluso de ofertas de Colombia. ¿Qué tan real fue eso?

"No, de Junior nadie me habló, nadie se comunicó conmigo, y de Nacional tampoco. De hecho, en enero yo estuve entrenando con Nacional porque gracias a Dios tengo las puertas abiertas. El profe Osorio está armando un muy buen grupo y él sabía que mi prioridad en ese momento no era regresar, porque lo que quería era ganar más cosas en el fútbol internacional. Son retos personales y ambiciones que tengo. Yo siempre voy a tener ese sentimiento con Atlético Nacional y voy a desearle lo mejor. Acompaño desde lejos al equipo siempre, pero nunca se habló de un regreso".

¿No cree que irse al fútbol árabe es una forma de alejarse de sus posibilidades de ser convocado nuevamente a la Selección?

"Yo creo que el fútbol hoy en día está muy equilibrado. Independiente de la liga, los entrenadores te van a acompañar donde estés y no se puede decir que una liga es más débil que la otra, ni mucho menos. Obvio, hay diferencia en que unas tienen muchísimo poder adquisitivo y que son ligas 'top'. Pero mi trabajo está siendo el mismo. Yo me sigo preparando de la misma manera. Yo estoy sorprendido porque muchos demeritan el fútbol de Emiratos Árabes, pero hay buenos jugadores por lo que he visto en videos. La liga es competitiva y vine acá también por un reto muy personal, porque quería tomar este desafío que me planteó el club. Lo que ellos propusieron para mí, es que yo liderara, entre comillas, este proyecto en el que quieren colocar al club en la parte de arriba. Eso, sumado al planteamiento deportivo que tienen y la ambición del entrenador, hicieron que para mí no fuera difícil tomar esta decisión".

¿En qué momento le llega la oferta del Khor Fakkan?¿Dudó en ir a esa liga?

"Ellos me habían buscado en enero. Pero por el tema de que yo estaba iniciando una nueva temporada con Flamengo, tenía otras expectativas. En cambio acá, el campeonato árabe estaba en la mitad y a mí no me llamaba la atención llegar en esas condiciones. A mi me gusta comenzar los proyectos desde cero, como lo he hecho con Flamengo y con Nacional. Ahora, me vinieron a buscar nuevamente y fue muy importante saber que ellos no desistieron de mi cuando les dije que no, sino que al contrario insistieron. O sea, esperaron y respetaron mi decisión de no ir en ese momento. El motivo no fue lo económico ni mucho menos, incluso fue mayor la oferta de enero que la que me hicieron ahora. Pero el proyecto deportivo de este momento, obvio que sí era muchísimo mejor que en un comienzo. No había posibilidad de quedarme en Brasil, pero yo quería algo más.

José Pékerman fue el que le dio la posibilidad de jugar en la Selección Colombia ¿Qué recuerdos guarda de él?

"Tengo demasiados buenos recuerdos. Soy un agradecido con Pékerman porque él me abrió las puertas de la selección. Fue agradable porque él mismo me llamó a contarme antes de que saliera la lista, y esas son cosas que te marcan. Él tuvo ese detalle de llamarme antes de salir la lista y expresarlo. Me acuerdo que yo venía bajando de Guarne y tuve que apretar el carro de la emoción porque no lo creía y la verdad que disfruté mucho en la selección con Pékerman. El profe Queiroz tiene otro estilo de juego, pero ambos son entrenadores muy capacitados, que ven muy bien el fútbol y de los cuales también he aprendido, como con cada uno de los entrenadores que he tenido".

Usted ha tenido la oportunidad de ser dirigido por grandes entrenadores como Richard Páez, Juan Carlos Osorio, Reinaldo Rueda, José Pékerman y Carlos Queiroz ¿Qué aprendizajes le han dejado?

"Yo creo que sería injusto decir que un entrenador me marcó más que otro, porque de todos aprendí a respetar mucho el ser humano, cosa que es primordial en cualquier profesión. Tanto el profe Richard Páez, Osorio, Rueda, Jesús, Pékerman y Queiroz. Ellos son demasiado buenos seres humanos, son muy respetuosos. Y ya en la parte futbolística, cada quien analiza cómo juega. Yo me quedo con algo en común que tenían todos, y es el respeto que ellos tienen con nosotros los futbolistas profesionales. No es fácil. Hay compañeros que me cuentan que hay técnicos que no respetan al profesional, pero yo tuve la oportunidad de tener ese respeto con ellos".

¿Cuál fue el técnico que más le ayudó para su estilo de juego?

"Sin expresar orden alguno, yo personalmente me quedo con el profe Reinaldo y con el profe Osorio. Ellos me hicieron crecer demasiado y explotaron mucho mis capacidades y la pusieron al servicio del equipo".

Por: Santiago Clavijo Merino / @santiagocm96 /