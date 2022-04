"Óscar Córdoba era el jugador de esa generación que más quería Freddy Rincón; lo amaba"

Continúan las repercusiones del fallecimiento de Freddy Rincón. Los corazones de millones están arrugados por su partida, tras el fatal accidente, en Cali, donde la camioneta en la que se movilizaba chocó contra un bus del transporte público, MIO.

Varios han hablado. Excompañeros del fútbol, amigos, familiares, en fin, se han pronunciado. En esta ocasión, quien emitió unas palabras fue Maritza Saa, la ‘manita', como le decía el 'Coloso de Buenaventura' una de amigas más cercanas.

Publicidad

"De las varias anécdotas que tengo con él, recuerdo que una vez le pregunté: 'De los jugadores de su generación, ¿cuál es el que más quiere?’, y me dijo: ‘Óscar Córdoba’, no me respondió por qué, pero me lo dijo dos veces: 'lo amo'", expresó en entrevista con 'El País'.

Asimismo, reveló cómo fueron esos momentos previos al accidente. Y es que, casualmente, el exjugador de la Selección Colombia estaba en el hogar de Martiza. En su relato, contó cómo le vio en su momento y el cruce de palabras que hubo.

Publicidad

“Cuando mis hijos llegaron ese domingo, Freddy ya estaba abajo. Siempre se daban la mano fuerte e intentaban ver quién apretaba más. Ese día le dijo a mi hijo: ‘mi muchacho, ya está apretando fuerte’. Mi hijo me dijo luego: ‘mi tío me pegó una mirada’, y a mí también, porque yo no tomaba, y ese domingo Freddy me dijo ‘béselo, béselo’ (al trago), entonces me tomé dos sorbitos", sentenció.

¿En qué equipos jugó Freddy Rincón?

Freddy Rincón Valencia es uno de los futbolistas históricos de Colombia. En su hoja de vida registra pasos por Santa Fe, América, Real Madrid, Nápoles, Corinthians, Palmeiras, Santos y Cruzeiro. Además jugó los mundiales de Italia 90, USA 94 y Francia 98, siendo uno de los referentes del seleccionado colombiano.

Publicidad