Óscar Córdoba: “Me llegó una oferta del Tottenham, pero en Boca me dijeron que ofrecían poco”

El arquero colombiano, quien dejó una buena huella en el conjunto ‘xeneize’, reveló esta y otras intimidades de su paso por el cuadro azul y oro.

En dialogo con el programa ‘El Show de Boca’, Óscar Córdoba recordó una intimidad de cuando pudo ser arquero del Tottenham, de Inglaterra, pero al final resultó yéndose para el Perugia, de Italia.

"De Boca me fui con la tristeza que genera irse de un club así. Cuando me llegó la oferta de Tottenham, Mauricio (Macri) me dijo que lo que me ofrecían era poco. No me fui y me sentí frustrado. Luego me fui a Peruggia. Me hubiera encantado retirarme en Boca. Ischia tuvo la oportunidad de repatriarme y me fue sincero, iba a elegir a Abbondanzieri porque era más joven que yo", fueron las palabras de Córdoba Arce, replicadas por ‘TyC Sports’.

El mensaje y las oraciones de Teófilo Gutiérrez, en tiempos del coronavirus

Además, el vallecaucano, ganador de seis títulos con el elenco bonaerense se refirió a otro particular episodio con Mauricio Macri, quien fuera presidente del club y años más adelante presidente de Argentina.

"Cuando estaba firmando el contrato, entró Macri a la oficina y le dijo al otro dirigente: “¿ya firmó el colombiano o traemos a Chilavert?”. Yo le dije que se iba a acordar de mí cuando me vaya del club”.

No es un secreto que la llegada de Franco Armani causó revuelo en Argentina, no solamente por llegar a River Plate, sino porque meses más adelante se convirtió en el arquero titular del combinado albiceleste.

Pero, Óscar Córdoba volvió a dar de qué hablar al decir que: "Cuando me preguntaron por un arquero para Boca dije Armani. Los directivos no me tuvieron en cuenta”.

