Óscar Córdoba rompió en llanto al recordar sus inicios: “Uno es desagradecido con la gente”

El exarquero de la Selección Colombia rememoró sus inicios en la escuela de fútbol Sarmiento Lora, luego de compartir una charla con sus primeros entrenadores y con los jóvenes que sueñan ser profesionales algún día.

A Óscar Córdoba le tocaron las fibras este viernes. El vallecaucano rompió en llanto al recordar sus inicios en medio de un Instagram live con todos los miembros de la Sarmiento Lora, la escuela de fútbol que lo formó como profesional.

En medio de la conversación con los jóvenes que hacen parte de la escuela y con sus primeros entrenadores, el exarquero de la Selección Colombia justamente no pudo ocultar su emoción al referirse al profesor Juan Gallego.

“Fueron muchos días, muchos entrenamientos y a veces uno es desagraciado con la gente y no recodamos como debe ser a la gente que nos ayudó desde el primer momento. Me dio unos zapatos que todavía los tengo, porque me dijo que nunca van a pasar de moda. Es increíble”, dijo entre lágrimas.

“No se imaginan todo lo que se me viene a la mente: la cantidad de entrenamientos, con ese sol tan bravo; terminar raspado; que cualquier cosa que le pasaba a uno lo mandaban a ponerse hielo; son recuerdos muy lindos”, rememoró.

Incluso, Córdoba valoró su formación por la Sarmiento Lora, escuela que calificó como “una de las mejores del continente y que le da a Colombia gente de bien, gente que respeta lo que hace”.

“Yo fui amenazado a lo largo de mi carrera porque en nuestro país no hay tolerancia, pero tenía una familia que me respaldó siempre y por eso lo sobrellevé. Tú puedes ser un genio, pero si eres mala gente; no vas a llegar a nada. Por eso la formación lo es todo en la vida. Todo viene de casa”, finalizó.