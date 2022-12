Óscar Córdoba: “Una de mis frustraciones fue no pasar de primera ronda en el Mundial 1994”

El exarquero colombiano, que pasó por Boca entre 1997 y 2001, habló para la prensa argentina, sobre el buen momento del equipo 'xeneize', la rivalidad con River y la Selección Colombia.

Óscar Córdoba, exarquero colombiano, fue entrevistado,este martes por la prensa argentina sobre sus impresiones del buen momento que vive Boca Juniors, equipo en el que militó entre 1997 y 2001. Además, el vallecaucano dio su opinión del estilo de juego del técnico Gustavo Alfaro y sobre el partido entre el ‘xeneize’ y River Plate, por la semifinal de la Copa Libertadores.

Además, evaluó el rendimiento de la Selección Colombia de Carlos Queiroz y expresó su frustración de no haber hecho más en su etapa en el seleccionado nacional.

Estos son los apartes más importantes de la entrevista a Óscar Córdoba con 'Fox Sports':

El Boca Juniors de hoy

“Cuando uno mira los números encontramos un Boca consolidado, que ha encontrado equilibrio, ya sabe cómo tiene que llevar el técnico el equipo, ya ha sacado resultados y Alfaro está convencido de lo que saca en el terreno de juego. A mí me parece que cuando uno sabe lo que quiere enel equipo se toman decisiones, esta vez los jugadores supieron interpretar el libreto que se les dio y los resultados les permite ganar en confianza, por los antecedentes que se venían dando”.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo

El estilo de Gustavo Alfaro

“Son momentos que van viviendo los equipos. A veces hay que refugiarse para ganar confianza, diferente fuese que perdieras el partido, sin embargo sacas un resultado loable y eso permite que se reconstruya la confianza, que venía un poco deteriorada y muestra de eso, son los resultados siguientes. Hoy en día se tiene muy buena defensa; un arquero como Andrada que tiene un récord del fútbol argentino; así que creo que la decisión fue la correcta".

Las preocupaciones de Boca

“Hoy en día me preocupa que Boca se siente cómodo por los resultados y se acostumbra de jugar una manera en todos los partidos, entendiendo que a veces se necesita exponer un poco más. Eso va condicionando y la condición de perder esa estabilidad, logra que haya que tomar medidas más defensivas y tratar de proteger el arquero. Ese récord que tiene Andrada es de una buena interpretación del portero con su defensa”.

Los clásicos de Óscar Córdoba

“El clásico del 2000 fue coyuntural porque sabíamos que el que ganase iba a ser el campeón de la Copa Libertadores, más allá del rival que iba a encontrar, pero sabíamos de la potencia de River y seguramente pensamos que ganándole íbamos a quedar campeones ese año”.

El Mundial USA 1994

“Una de mis grandes frustraciones no fue pasar de primera ronda en el Mundial de 1994, con esa Colombia que ilusionaba un país y a otros países también. Y no pasar (de la primera ronda) es de esas frustraciones que se me van a quedar por siempre”.

La Selección Colombia actual

“A mí me parece que el grupo que se maneja es interesante, año tras años vamos creciendo las expectativas, tenemos jugadores muy bien posicionados, apetecidos en el mercado, así que lo que viene es adaptarse al juego de Queiroz, que tal vez raya con nuestra cultura. En el último ciclo de selección se jugó sin 10 y eso a veces nos cuesta, de pronto con James en esa posición nos da los tiempos que necesitamos en el terreno de juego”.

