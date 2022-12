Óscar Julián Ruiz denunció a los exárbitros que lo señalaron por acoso sexual

Este viernes, el exárbitro FIFA presentó, por medio de un reconocido bufete de abogados, la denuncia formal a: Hárold Perilla, Carlos Chávez, Julián Mejía y Javier Reina.

Por injuria y calumnia es la denuncia de Óscar Julián Ruiz, en contra de los también exárbitros, que en el pasado mes de marzo presentaron la acusación en contra del llanero.

La argumentación consta de 18 hojas. El exfiscal Mario Iguarán es la cabeza del bufete en el que Ruiz hizo oficial su denuncia.

Precisamente, Iguarán calificó de “absurdo y malintencionadas” las aseveraciones de Perilla en contra de Ruiz, en conversación con ‘Blu Radio’.

El presunto acoso salió a la luz en el mes de marzo. En afirmaciones a ‘Mañanas Blu’, Harold Perilla señaló: “Comenzó a llamarme, a decirme cosas, a hacerme propuestas indecentes. Se me acercaba, me hablaba al oído, quería siempre estar en contacto físico conmigo, me propuso muchas veces que sostuviera una relación”.

Luego de las declaraciones, Ruiz respondió diciendo: “nada de esto es cierto (…) dado que son meras afirmaciones cuyo propósito hiriente está muy claro, máxime cuando, por estatutos y por la realidad fáctica, la decisión final de las designaciones no tenía nada que ver”.

Este es la denuncia oficial de Ruiz, conocida por ‘Blu Radio’:

