Óscar Ruggeri para el ‘Pibe’ Valderrama: “Mantiene ese pelo rubio, no sé qué mier… hace”

Este lunes el exjugador colombiano estuvo en una entrevista y el también exfutbolista argentino recordó varias anécdotas con el ‘10’. Además, hubo momentos para risas por el característico peinado del samario.

Carlos ‘Pibe’ Valderrama es bien recordado por su talento con la pelota, pero su pelo también es algo que siempre lo ha caracterizado.

Este lunes, en una entrevista en Fox Sports Argentina, el exjugador colombiano pudo hablar con Óscar Ruggeri, y este último recordó varios momentos en los que se cruzó con el anterior ‘10’ de la ‘tricolor’ y de paso causó risas al hablar de su peinado.

“Este es uno de los jugadores, sacando a Messi y Maradona, este está en el escalón detrás de ellos, está en un grupo de elite, de jugadorazo, de buena gente”; dijo de entrada el exfutbolista argentino.

Además, Ruggeri, de forma jocosa señalpo que “la gente lo quiere tanto porque mantiene el pelo ese, rubio, a nosotros se nos cae, no sé qué mierda se hace en el pelo”.

Por otra parte, el argentino recordó el histórico 5-0 de Colombia sobre la ‘albiceleste’, algo que para él “fue una de las vergüenzas más grandes de mi carrera”.

“El partido que para ustedes es muy importante, para mí una de las vergüenzas más grandes que yo tuve en mi carrera. Iba al entrenamiento y volvía a mi casa, tenía vergüenza con la gente y a mí como jugador. Cuando nos hicieron el primer gol nos descontrolamos, no sé qué pasó, ustedes tenían una selección increíble, una de las mejores camadas que ha sacado Colombia”, afirmó.

Por último, el ‘Pibe’ Valderrama aprovechó la oportunidad y le recordó a Óscar Ruggeri que le dejó una marca para toda la vida: “Me pegó un ‘machetazo’, me dejó una marca en la rodilla, y dice que no me vio”.

A lo que el argentino le respondió que “fue la única que le pude hacer, imagínate, creo que lo corté en la rodilla, ni me miró, no me dijo nada. Un crack en la cancha”.

