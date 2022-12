"Óscar Tabárez es un inútil, con la Selección Uruguay no ha ganado nada"

Esas palabras son del exjugador Darío Silva, quien se encuentra radicado en España y que jugó en el pasado en el seleccionado uruguayo y en clubes de su país como Defensor y Peñarol.

Aunque siempre ha despertado admiración y respeto por su labor al frente de la Selección de Uruguay, al técnico Óscar Tabárez le apareció un crítico este domingo. Se trata del otrora delantero Darío Silva, quien tuvo pasajes por el seleccionado uruguayo y pasó por clubes de España, Italia e Inglaterra.

"¿Tabárez el mejor entrenador que tuve? Tabárez es un inútil, nunca le ganó a nadie. En 14 años con la selección Uruguay sólo ha ganado una Copa América. Aquí en Europa se pierde una Champions League y estás en la calle”, dijo Silva, en una entrevista con 'Radio Marca'.

“Estadísticamente no le aportó nada a Uruguay. Con los jugadores que hemos tenido en la delantera y en la defensa, no hemos salido campeones del mundo. El mejor entrenador que tuve en el mundo fue Trapattoni, él me enseñó el fútbol”, finalizó Darío Silva.

