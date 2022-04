'Fosforito' López: "a Freddy Rincón no se le veían nervios antes de los juegos, solo sed de triunfo"

En Buenaventura nombrar a Freddy Rincón es referirse a un ídolo, a un modelo a seguir en el difícil mundo del fútbol. Como el 'Coloso' quisieron y quieren ser muchos niños y adolescentes del puerto del pacífico colombiano. Ese fue el caso de Osman 'el Fosforito' López, defensor central vallecucano que defendió los colores de Millonarios, Tolima y de la Selección Colombia .

Precisamente López habló en las últimas horas con Gol Caracol y se refirió a su paisano, consejero y amigo cuando llegó a jugar con el seleccionado colombiano.

¿Cómo recuerda hoy a Freddy Rincón?

"Hablar de Freddy Rincón primero hay que hacerlo de la calidad de persona que fue. Personalmente mi buen rendimiento en Selección Colombia fue en parte por ellos, por Freddy y por 'Tren' Valencia, quienes me acogieron. Los jugadores de Buenaventura tenemos buena química y así me pasó a mí, trataron de ayudarme al máximo. Freddy me dio consejos".

¿Algún consejo que le dio Freddy y lo marcó?

"Freddy le dejaba a uno la enseñanza de no dejar pasar las oportunidades personales y en el fútbol mucho menos. Con él tuve algo curioso, porque una vez me llegó una oportunidad para hacer un comercial, yo lo estaba pensando y él me dijo que esas cosas no hay que pensarlas, sino hacerlas de una vez".

¿Qué papel jugaba Rincón en su natal Buenaventura?

"Freddy fue un referente para nosotros en Buenaventura. Él debe ser un referente total para las personas que quieren conseguir sus sueños. Por él, tenemos y tuvimos siempre una admiración, siendo compañeros, jugando en la misma Selección Colombia".

¿Qué decir de Freddy Rincón, de la imagen que dejó en futbolistas como usted que compartieron equipo?

"Para mí, Freddy fue el compañero que tuve al lado que más admiré por su forma de jugar. Fue el jugador más completo que vi en mi carrera. Cuando iba a jugar no sentía nervios, siempre se le veía esa sed de triunfo".