‘Pacho’ Maturana: “Envidio los jugadores de Gimnasia, tener a Maradona es motivo de orgullo”

El entrenador colombiano, de visita en Argentina, se refirió este jueves al entrenador de Gimnasia de La Plata y entregó sus conceptos sobre la liga de ese país.

Francisco ‘Pacho’ Maturana llenó de elogios este jueves a Diego Maradona, entrenador de Gimnasia de La Plata, durante un evento al que asistió en el predio deportivo de Ezeiza, en Argentina.

Publicidad

“Me alegra por Diego (Maradona) y envidio a los jugadores de Gimnasia, porque tener a un entrenador como él es motivo de orgullo para cualquier jugador. Si a mi Diego me dice algo, se me queda grabado para toda la vida y tenga la seguridad que eso me va a hacer mejor”, le dijo Maturana al programa ‘Agenda’, de ‘Fox Sports’.

De la misma manera, ‘Pacho’ reconoció la labor que viene desempeñando Marcelo ‘El Muñeco’ Gallardo con River Plate, líder de la Superliga Argentina, en estos últimos años.

El fútbol corre por nuestras venas y si alguna vez soñó con jugar a la pelota, siga las historias de Gente con cancha

“Soy un admirador ferviente de Marcelo Gallardo y a veces no se sabe todo lo de Marcelo, el día que se sepa todo, la gente, más allá de que lo idolatre, lo va a llegar a querer. Es una persona que vive para el fútbol, ama el fútbol y los disfruta. Fuera de eso es capaz de que los jugadores, a partir de un abrazo y un concepto, sean mejores”, indicó.

Publicidad

Por último, el chocoano, quien recientemente dirigió al Royal Pari boliviano, entregó sus conceptos sobre la actualidad del fútbol argentino y de los dos equipos que dirigió, Colón y Gimnasia.

“La visual de uno está condicionada por los afectos, a veces mis conceptos no son confiables. Tengo una simpatía por Colón y su hinchada; sus dificultades y sus momentos me conmueven. Siempre añoro que tengan un equipo que sea motivo de orgullo. Y después en Gimnasia fue un paso fugaz, pero encontré el respeto y el respaldo de mucha gente”, finalizó.

Publicidad