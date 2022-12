‘Pacho’ Maturana y su reunión con la guerrilla: “Era preferible irse con el jefe, que en el baúl del carro”

El histórico técnico de la Selección Colombia contó que fueron varios de los comandantes alzados en armas, que lo quisieron conocer. “El fútbol es de todos, de los buenos y de los malos”, señaló el chocoano.

Francisco Maturana hizo historia comandando el combinado nacional, en uno de los contextos sociales más álgidos del país. Las violencia se vivía cada día y el fútbol era un bálsamo para una sociedad golpeada.

Publicidad

Por eso, el propio ‘Pacho’ afirmó que en varias ocasiones hubo personas de la guerrilla que quisieron reunirse con él y, lo lograron.

"Falcao García es uno de los mejores en la historia de Colombia, lleva 15 años demostrándolo"

“Yo estaba en Barranquilla y me fue a buscar un ingeniero, que después me dijo que era un guerrillero de ‘x’ grupo y que era especialista en puentes. Yo de inocente le pregunté que cómo hacían los puentes y él me respondió, entre risas, que los volaba”, le contó a ‘DirecTV Sports’.

“Carlos Pizarro (comandante del grupo subversivo M-19), por ejemplo, también afirmó en varias ocasiones que me quería conocer. Uno leía que todos ellos eran personas muy estudiadas y vos cómo le decís que no”, prosiguió.

Publicidad

Vieri, en exclusiva: la verdad sobre el Atlético de Madrid, las polémicas y un futuro como DT

De hecho, Maturana relató infidencias de lo cómo fueron esos momentos de uno de esos encuentros, mientras era técnico de la Selección Colombia.

Publicidad

“Eso es muy fácil. El jefe le dice a uno que quieren conversar con usted y usted mira si se va con él adelante en la camioneta o en el baúl. Es preferible hacerse adelante. El fútbol es de todos, de los buenos y de los malos”, contó.