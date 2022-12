¡Palermo, al psicólogo! El duro comienzo del ‘Loco’ como DT que lo obligó a buscar ayudar profesional

El exdelantero argentino reveló un amargo momento que vivió en sus inicios como entrenador, donde incluso pensó en retirarse si la situación no mejoraba.

Hablar de Martín Palermo es mencionar a uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol argentino. Su gloria como goleador de Boca ahora en su nueva faceta como entrenador, parece estar jugándole una mala pasada.

"En este último tiempo trabajé mucho la insatisfacción que me causaba ser en entrenador y competir con lo que fui como jugador. A veces me sentía frustrado. Me decía a mí mismo: 'Yo elegí esto y no le estoy encontrando la vuelta’”, comentó Palermo en la emisora argentina 'FM 94.7', acerca de sus sensaciones al comienzo como técnico.

“No quería ser técnico de esta manera y tuve que hacer una terapia. Pensaba: 'Si esto no lo voy a disfrutar, me dedico a otra cosa'”, manifestó el ‘Titán’ acerca de su complicado inicio en la carrera de DT.

"Es lindo ser el ‘9’ goleador, hablar de esos momentos, recordarlos... me emociona. Pero hoy soy entrenador y debo diferenciar las cosas”, sentenció el exdelantero de Boca y la Selección Argentina.

Martín Palermo se encuentra en estos momentos sin equipo, luego de su prematura salida del Pachuca mexicano antes de la para por el coronavirus.

