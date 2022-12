Paolo Guerrero: "a Neymar lo dejamos jugar y le brindamos espacios"

"Perdimos contra Brasil, no contra Neymar. La selección brasileña no depende de Neymar, pero lo dejamos jugar. A mí no me dejaron jugar porque cada vez que agarraba la pelota me hacían falta, cosa que a Neymar le dejamos jugar mucho", analizó Guerrero después del partido.

El delantero también afirmó que el primer gol de Brasil, anotado por Neymar de cabeza en el minuto 5 en un remate de cabeza en el área pequeña, es un error que no debe de tener una Selección.

"Tomamos un gol que no debíamos, en el área chica remata solo, esas cosas no deben ocurrir en una selección", comentó Guerrero, aunque aseguró que prefiere "centrarse en lo positivo" y "aprender muchísimo" para no repetir los errores contra Venezuela, su próximo rival.