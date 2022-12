Paolo Guerrero, protagonista de insólito hecho en el fútbol brasileño: todo por una camiseta

Las cámaras de televisión captaron al goleador peruano, del Internacional de Porto Alegre, mientras que le quitaba la casaca a Marcio Araujo, del registro del Chapecoense.

Paolo Guerrero fue noticia este fin de semana, en el marco de la fecha veinte del Campeonato Brasileño, después de que Marcio Araujo, jugador del Chapecoense, no quería intercambiar su camiseta con él.

Así registró el hecho el sitio web 'Infobae': "Todo apuntaba a ser un simple intercambio de camisetas entre Guerrero y Araujo. Sin embargo, cuando el peruano le dio su remera, el brasileño se negó a dársela y automáticamente el delantero la tomó por la fuerza".

Dicha imagen se viralizó en redes sociales y más cuando se trataba del atacante peruano, que es figura del Internacional y constantemente seguido por las cámaras de televisión.

"No me dio la camisa. No quería dármela", aseguró Paolo Guerrero en un video en el que aparecía junto a Araujo riéndose y estrechándose la mano. "Realmente no quería dársela, pero él la terminó consiguiendo", respondió el brasileño entre risas", se agregó en la misma nota.





¡JAJA INSÓLITO😂! El intercambio de camisetas poco amistoso entre el delantero del Inter, Paolo Guerrero y Marcio Araujo de Chapecoense. Quería la camiseta del peruano🇵🇪 y no pensaba dar la de él… se la arrancó Paolo.



🎥: @SporTV pic.twitter.com/JsA5rYr5ip — Actual Fútbol (@ActualFutbol) September 23, 2019