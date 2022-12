Paolo Guerrero tajante con sus preferencias entre River y Boca: “me da igual”

En un Live que compartió junto a su compañero de selección Jefferson Farfán hablaron, entre otras cosas, sobre los equipos que apoyan en el mundo.

Los delanteros estrella de la Selección peruana fueron protagonistas en un live de Instagram, donde los jugadores interactuaron con sus seguidores durante varios minutos.

Entre los temas que tocaron fueron sus gustos por los equipos de fútbol, donde el delantero del Inter de Porto Alegre cuando le preguntaron por River o Boca dijo “no hay preferencia, es como cuando juegan Barcelona y Real Madrid”.

Por su parte, el atacante del Lokomotiv manifestó que “Yo sí, compadre. Me pongo a ver un clásico y quiero que gane Boca”, siendo claro por sus intereses hacia el ‘xeneize’.

Además, Guerrero afirmó que “Yo solo tengo un equipo. Puedo decir que me simpatiza alguno, pero no es que sea hincha. Me siento representado 100 por ciento por Alianza Lima”.

