Para Braithwaite el trabajo que le mandó Barcelona no es suficiente: "Entreno mucho más que eso"

El delantero danés fue la última incorporación del club blaugrana, en el pasado mercado de invierno para suplir a los lesionados Luis Suárez y Ousmane Dembélé.

Martin Braithwaite, aseguró este lunes que el plan de ejercicios que el club ha mandado a sus jugadores durante el confinamiento es solo una parte de su preparación y que volverá dispuesto a hacerse con un hueco de titular.

"(El plan del Barça) solo constituye una tercera parte de mi entrenamiento, porque le he añadido mucho más. Ejercito mi rapidez y mi resistencia. Ahora me entreno mucho más en detalle que antes, así que volveré en mucha mejor forma física", señaló el jugador en declaraciones a la televisión pública danesa (DR).

La última incorporación del club blaugrana, que llegó desde el Leganés fuera del pasado mercado de invierno para suplir a los lesionados Luis Suárez y Ousmane Dembélé, regresó antes del confinamiento a Madrid con su familia, ya que aún no tenía casa en Barcelona.

El internacional danés se entrena en el gimnasio que tiene en el sótano y hace carrera y ejercicios con balón en el jardín, además de usar mucho tiempo en "visualizar" cómo quiere que le salgan las cosas.

"Tengo que ser titular y goleador. Cuando juegas para el Barcelona, tienes tantas oportunidades, así que no hay duda de que me veo a mí mismo marcando muchos goles y como uno de los goleadores del equipo y de la liga. Para eso estoy aquí", afirmó.

Braithwaite, que solo ha podido jugar tres partidos de blaugrana, reiteró su confianza en que el trabajo duro da frutos y en que como ahora está trabajando más que nunca. "Tendré una recompensa enorme", pronosticó.

"Ahora hay una pausa, lo veo como una ventaja. Sé que no hay nadie que entrene y trabaje como yo. Cuando vuelva estaré listo física y mentalmente", dijo.

El posible regreso de Luis Suárez tras su lesión o hipotéticos nuevos fichajes no son un problema, al contrario, Braithwaite lo califica de "fantástico", ya que cree que la competencia lo hará mejor.

"Todavía no he demostrado lo que puedo hacer. Siento que lo he hecho bien, pero sé que lo puedo hacer aún mejor", declaró el jugador, de 28 años.