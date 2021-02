"Para la Copa América 2021 hay que ser cautos, no es fácil tener público en grandes eventos"

Este miércoles, Luis Ernesto Gómez, alto funcionario del gobierno distrital de Bogotá, se refirió a las posibilidades de que la Copa América 2021 que organizarán Colombia y Argentina tenga público en las tribunas. Dicho torneo de selecciones de la Conmebol se jugará entre el 10 de junio y el 11 de julio del presente año.

"Hay que ver en qué situación (en cuanto a las curvas de contagios por coronavirus) van a estar la ciudad y el país en ese momento (de la Copa América). Colombia no tendrá inmunidad de rebaño, como están las cosas y aún pensando en el mejor escenario no se alcanza a inmunizar al total de la población. El 2021 será un año de pandemia, estará marcado por nuevas variantes y resulta difícil pensar en tener grandes eventos, en grandes escenarios (con público). Hay que ser cautos con las expectativas para la Copa América, no hay que descartarlo, pero la realidad es que 2021 no será tan fácil", le dijo Gómez con claridad a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

El Secretario de Gobierno también aprovechó para enviar un mensaje a los hinchas de los equipos bogotanos y también a los que visitarán la capital en las próximas fechas de la liga del fútbol colombiano. "A partir de este fin de semana hay fútbol en Bogotá, pero con los protocolos establecidos, sin público, a puerta cerrada, y sin hinchas en las inmediaciones de los estadios. Le rogamos a todos los hinchas que disfruten desde casa".

Aún, por temas de contratos entre el IDRD y los clubes profesionales capitalinos, aún no se define si Santa Fe recibirá a Patriotas este jueves en El Campín.