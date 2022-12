"Para la sociedad ya Sebastián Villa es culpable, sucede eso por ser un hombre público"

Carlos MacAllister, quien fue jugador de Boca Juniors y recientemente fue Secretario de Deportes de Argentina, habló de la denuncia por violencia de género contra el jugador colombiano.

A las acusaciones de Daniela Cortés, tanto en sus redes sociales, como en una entrevista concedida a medios argentinos, en contra de Sebastián Villa; también se siguen sumando opiniones de personajes del fútbol argentino sobre el caso judicial por violencia de género que tiene como señalado al jugador colombiano de Boca Juniors.

Este lunes, el exfutbolista Carlos MacAllister, quien defendió en el pasado los colores 'xeneizes', fue consultado por el tema y dejó su reflexión.

"Es un hecho triste y creo que lo que tiene que hacer Boca es seguir muy atento a la investigación. Hoy no hay competencia por lo que no se modifica el escenario del jugador si el club los suspende o no. A través de la historia el hombre siempre ha cometido excesos que hoy las leyes no toleran y está muy bien que así sea. Para la sociedad ya es culpable. Pasa en el 100% de los casos y sobretodo en los hombres públicos", dijo 'El Colorado' MacAllister, en declaraciones reproducidas por 'TyC Sports'.



Villa ha reiterado en un par de oportunidades, desde que estalló el escándalo el lunes de la semana pasada, que no es un hombre que golpee a las mujeres; mientras que Boca Juniors se manifestó abierto a atenerse a las decisiones de la justicia argentina.

