Para Luis Suárez salió el sol: "La recuperación va demasiado bien, voy a estar con mis compañeros"

El delantero uruguayo va mejorando de la mejor manera de su lesión de rodilla y en charla con un medio de su país, se refirió a las buenas sensaciones que tiene.

Por la pandemia del coronavirus un altísimo porcentaje de los torneos en el mundo pararon sus actividades y en medio de la crisis, desde España el que ha aprovechado para cumplir con su recuperación de rodilla ha sido el uruguayo Luis Suárez, quien se encuentra en encierro junto a su esposa y sus tres hijos.

Publicidad

“La recuperación está dentro de las posibilidades que habíamos manejado y ahora con esto hubo un cambio, pero la idea era clara de volver antes de lo previsto. El doctor me había dicho que iba demasiado bien y eso me daba esperanzas de volver a jugar cuanto antes. La diferencia ahora es que cuando vuelva el equipo, voy a poder estar con ellos”, le dijo al medio 'Referí'.

La nueva lucha de Jhonny Vásquez: “No sé cómo conseguir el medicamento que debo tomar”

El atacante del Barcelona también se refirió a la alerta creciente del COVID-19 en territorio español. Suárez comentó que "lo que pasó acá es lo que le pasó a la mayoría de los países, ‘acá no va a llegar’ decían. Cuando se inició en Asia, en China y después se fue para Irán, llegó a Italia y decían que estaba solo en Milán y sus proximidades, que no pasaba nada. Pero se fue expandiendo a distintos países y a todos les sucedió lo mismo; pensaron que en un principio no era nada. Mucha gente decía ‘es solo una gripe medio fuerte’, pero una gripe medio fuerte no mata a miles de personas como está pasando".

Antes de terminar con la charla, el goleador mandó un mensaje en momentos de dificultad en el mundo entero. "Hoy en día hay que estar por encima de cualquier decisión que pueda tomar alguien que le convenga que el fútbol esté activo. Hay que tomar precauciones y ser realistas que la gente no está esperando para ver un partido de fútbol, está esperando poder salir a la calle, disfrutar sin miedo, ir a un parque con sus hijos, disfrutar de la vida nuevamente", finalizó Luis Suárez.

Publicidad