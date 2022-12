Paraguay decreta orden de captura internacional contra Gerardo Pelusso

Según medios locales, la determinación fue hecha por Jueza Sandra Farías a causa de una querella que le había entablado el exjugador José Luis Chilavert.

El director técnico del Deportivo Cali no se presentó al juicio oral por la querella interpuesta por José Luis Chilavert en 2015. Ahora, la Jueza Sandra Farías decretó la captura internacional, informó ‘ABC’ de Paraguay.

Las explosivas declaraciones llegaron debido a que al DT no le gustó que Chilavert no hubiera votado por Diego Godín en la clasificación de la FIFA de los mejores jugadores. “Es uno de los que hizo la lista de FIFA de los mejores jugadores. Pregúntenle a ese gordo chanta por qué no está Diego Godín”, dijo en 2015 el estratega del Cali.

Por este motivo, el exjugador de la selección de Paraguay, tramitó una acción judicial hace tres años y su defensa solicitó US$ 450.000 de indemnización. De momento, ni el Deportivo Cali ni el técnico se han pronunciado sobre el asunto.

