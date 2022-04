¡Parece otro! El impactante cambio de Wesley Sneijder luego de su retiro del fútbol profesional

Wesley Sneijder jugó un partido benéfico para ayudar a las víctimas que han sufrido por la Guerra en Ucrania. En ese evento se le vio al neerlandés un cambio impresionante con su físico que parecía irreconocible.

El exfutbolista que fue figura en clubes como Real Madrid, Inter, Galatasaray y en la Selección de Países Bajos, se le vio muy subido de peso en su cuerpo y las redes sociales se viralizaron de inmediato cuando aparecía la imagen de Sneijder.

A día de hoy, tiene 37 años y luego de su retiro en agosto de 2019 escribió una autobiografía en donde expresó sus problemas con el alcohol y sus rompimientos con su mujer.

"Después de mi divorcio, me quedé solo y vi muy poco a mi hijo. Tampoco me di cuenta de que la botella de vodka se había convertido en mi mejor amigo", redactó el neerlandés.

Es consciente que a nivel profesional pudo tener un nivel más elevado del buen juego que mostraba el exfutbolista de Países Bajos.

"Físicamente yo no me daba cuenta, aunque al día siguiente me despertaba como si nada hubiera pasado. Seguí jugando, pero cada vez peor y claramente menos concentrado. No puedo decir que me privara de nada. Jugué bastante bien, pero dijeron que podría haberlo hecho aún mejor

Wesley Sneijder fue subcampeón con Países Bajos en el Mundial de Sudáfrica 2010 y a nivel de clubes logró internacionalmente una Champions League y un Mundial de Clubes con el Inter de Milán.

Así luce Wesley Sneijder luego de su retiro en 2019

Wesley Sneijder Getty Images

Wesley Sneijder Getty Images

Wesley Sneijder Getty Images