“Parece que se va a caer a pedazos”: el estremecedor audio de Emiliano Sala antes del accidente

El delantero argentino le envió una nota de voz a un compañero y le confesó que estaba asustado y que si no lo encontraban “ya sabían lo que había pasado”.

El revelador mensaje que Emiliano Sala le envío a sus amigos desde el avión El mundo del fútbol se estremeció este martes con la noticia de la desaparición de un avión privado que cubría la ruta Nantes-Cardiff y que llevaba abordo al futbolista argentino Emiliano Sala.

Con el paso de las horas se han conocido más testimonios y revelaciones, como el audio que Sala le envió a uno de sus amigos antes de partir en el que le confiesa que se siente asustado.

“Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas, cosas y cosas y no termina más. Así que nada, muchachos, estoy arriba del avión que parece que se va a caer a pedazos, y me estoy yendo para Cardiff, que mañana ya arrancamos a entrenar en el nuevo equipo, a ver qué pasa”, dice.

Y continúa: “Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar. ¡Papá, qué miedo tengo!”, finalizó.

Las autoridades siguen buscando el avión que se despareció de los radares en el Canal de la Mancha, aunque no son optimistas de que puedan al jugador con vida.

