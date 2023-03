Pascual Lezcano, el principal apuntado de la inminente salida de José Pékerman de Venezuela

Una de las noticias que ha sacudido al fútbol sudamericano, este martes 7 de marzo, tiene que ver con la posible no continuidad de José Pékerman como director técnico de la Selección Venezuela. Hasta el momento, ni la Federación ni el entorno del estratega argentino se han pronunciado al respecto, pero parece un secreto a voces y sería cuestión de horas para que se haga oficial.

Mucho se ha hablado al respecto desde diferentes medios del mundo. Por eso, para aclarar un poco la situación, Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. Allí, contó varios detalles de lo que podría estar sucediendo, de acuerdo con algunas fuentes y colegas periodistas venezolanos con los que habló y a los que consultó.

"Lo que pasó fue lo siguiente. Le hicieron una auditoría a Pascual Lezcano y en una faltaban 20 mil dólares, en otra eran 15 mil y en una próxima eran 10 mil, entonces le pidieron que entregara el cargo como director de selecciones, mientras llevan a cabo una auditoría y pueden establecer si es un error contable o, en realidad, hay un faltante", expresó de entrada sobre este caso.

Pero faltaba más. "Al ver esto, Pascual Lezcano convenció a José Pékerman y demás integrantes y les dijo que lo mejor era que se retiraran y se fueran. Según fuentes es que ya habían recibido un año adelantado de salario, así que incumplimiento de Venezuela no hubo. Los esfuerzos de ellos correspondieron y a la hora de pedir cuentas esas no estaban tan bien", añadió.

"Solo le pidieron que se alejara de las selecciones, más no que se fuera y tampoco que sacaran a Pékerman. Se van todos, nadie queda. Incluso, Pascual Lezcano había puesto a su hermano en el cuerpo técnico de Fabricio Coloccini, técnico de las divisiones menores de 'la Vinotinto'", afirmó Javier Hernández Bonnet, haciendo referencia a cómo se estaban dando las cosas internamente.

José Pékerman, DT de Venezuela. Getty Images

Ahora, al parecer, esta situación no era nada nuevo. "Esto venía mal desde hace rato; algunos dirigentes ya le habían montado seguimiento para establecer tanta plata que pedían para todas esas concentraciones y no sabían qué pasaba con esa plata porque había faltantes. Cosas muy similares intentaron hacer en la Federación Colombiana de Fútbol, pero no lo dejaron", dijo.

Otro de los que habló fue el periodista Juan José Buscalia, quien dio a conocer la versión desde Argentina. "No hay versiones oficiales al respecto. Si uno se guía por lo que hablan desde Argentina, dicen que hay incumplimiento, pero nadie habló. Seguramente, la Federación pueda dar una rueda de prensa o emitir un comunicado para aclarar las cosas", informó 'Juanjo'.

Para finalizar, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' hablaron con el periodista venezolano, Jean Carlos González, de 'Unión Radio', quien complementó lo expuesto anteriormente. "De momento, les puedo decir que, siendo sincero, cada uno tendrá su versión. No hay formas en donde podamos dejar en evidencia demostrada los pagos de todo", comunicó sobre el tema Pékerman.

José Pékerman, exseleccionador de Colombia - Getty Images

"Acá se habló de un alto costo, pero jamás hubo cifras oficiales. Habría que mostrar lo que se pagó o gastó de una parte o la otra. Las cuentas nunca han sido claras. Es insólito todo esto que está pasando, pero así se ha dado y es algo vergonzoso. Es un país muy misterioso durante años y traer a Pékerman no era barato, entonces desde hay surgieron preguntas", expuso.

Y es que en Venezuela se siguen preguntando "cómo hace una nación quebrada, con tanta gente en malas situaciones y con una Federación quebrada, en fin, para traer a Pékerman. Eso nunca se había visto; es algo que nadie entiende y no es solo cuestión de resultados, sino de empatía". Asimismo, ya se empiezan a barajar posibles reemplazos para ser el DT de 'la Vinotinto'.

"Ya en redes empiezan a verse nombres para postularse, como el regreso de Rafael Dudamel, otros con Richard Páez, en fin. Candidatos hay, pero el problema es la oferta económica, más luego de lo que pasó con José Peseiro y ahora con Pékerman. Con qué cara va a ir una Federación, sin garantías, para ir por un técnico internacional. Esto duele y no hay explicación", sentenció.