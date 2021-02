Pastillas más 'pola': el 'matrimonio' de los enfermeros para que Diego Maradona "no jodiera"

En Argentina y en medio de las investigaciones que se adelantan para establecer si hubo dolo en la muerte del astro del fútbol Diego Armando Maradona, en las últimas horas sorprendieron las revelaciones que se conocieron con respecto a charlas de los enfermeros que atendieron al '10' en sus últimos días de vida.

Para la muestra el testimonio de Griselda Morel, psicopedagoga de Dieguito Fernando, hijo menor de Maradona. “Monona (cocinera de Maradona) nos empezó a contar que por ejemplo uno de los custodios, no dijo cuál, le pisaba las pastillas y se las ponía en la cerveza para que no joda de noche. Como Diego no dormía, hacía eso con las pastillas a demanda de Diego. Todo era demanda de Diego. Si Diego se levantaba a las 9 de la mañana y pedía cerveza se la daban”, contó Morel.

“Diego no quería recibir a nadie. Apenas lo pude ver y no se le veía la cara de tan hinchado que estaba”, agregó la misma mujer.

Desde el 25 de noviembre y hasta la fecha han salido a la luz detalles relacionados con el poco tacto y juicio profesional de varios de los acompañantes de Maradona, que debido a sus procederes afectaron aún más la salud del hombre de fútbol que hizo historia con las camisetas de la Selección Argentina, Boca Juniors y Nápoles, entre otros.

