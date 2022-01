Patrice Evra: “Hay al menos dos jugadores por equipo, que son homosexuales”

Patrice Evra habló ‘sin pelaos en la lengua’ y se refirió a la homosexualidad en el fútbol, afirmando que en todos los equipos hay futbolistas ‘gays’.

En una entrevista con ‘Le Parisien’, el exjugador francés, quien militó en equipo como Manchester United y Juventus, tocó el tema.

“Desgraciadamente, si dices que eres gay, se acabó. Me he encontrado con compañeros que me lo han explicado, pero es complicado hablarlo de otra manera, porque hay al menos dos jugadores por club que son homosexuales”, afirmó de entrada.

Evra también habló de otros temas, pero del que dejó otra declaración contundente, fue de Kylian Mbappé.

“Es un tipo educado y me gusta, pero tengo la sensación que esconde algo. Cuando le oigo hablar, siento que estoy escuchando a un representante político y no a un futbolista”, finalizó.