Patrice Evra: "'Pep' Guardiola no puede entrenar a gente con personalidad, él no quiere líderes”

Patrice Evra fue muy crítico con Manchester City y, en especial, con 'Pep' Guardiola, luego de la eliminación de las semifinales de la Champions League a manos del Real Madrid.

El exjugador del Manchester United, Juventus y la Selección de Francia, fue tajante al momento de hablar del entrenador español, especialmente cuando llegan los momentos difíciles.

"El City necesita líderes, pero Guardiola no quiere líderes. No quiere personalidad. Él es el líder. Por eso, cuando están en problemas no tiene a nadie en el campo que les ayude. Elige a sus equipos así, no puede entrenar a gente con personalidad. Lo hizo en el Barcelona, pero construye su equipo para controlar a todos. Cuando las cosas van mal, él siempre decide", comentó desde ‘Prime Video’.

Luego de la remontada épica del cuadro 'merengue' sobre el conjunto inglés, Evra diferenció un club con dinero y otro con historia.

"El City se ha equivocado, es la verdad. Están traumatizados. Me recuerdan al PSG: son clubes que se basan en el dinero. El Real Madrid también tiene dinero, pero tiene una historia detrás. Un jugador elige ir al Manchester City solo porque te ofrece más", analizó el exjugador.

¿Cuándo será la final de la Champions League?

El duelo entre Real Madrid y Liverpool, en el que Luis Díaz podría ser titular en el conjunto dirigido por Jurgen Klopp, será el próximo sábado 28 de mayo, en el estadio Saint Denis de París, Francia.