Patrice Evra: “¿Podemos dejar a Cristiano Ronaldo en paz? No sé dónde estaríamos sin él”

Patrice Evra defendió a Cristiano Ronaldo en unas declaraciones. Luego de mala temporada del Manchester United, el portugués ha sido uno de los focos de críticas por parte de los medios de comunicación en Inglaterra, ya que se esperaba que su cuota goleadora fuera más alta en partidos importantes.

En caso de que ‘CR7’ continúe con los 'Reds’ para la siguiente temporada, no jugaría la Champions League debido a que el equipo inglés no logró clasificarse, pero sÍ hará parte de la Europa League.

"¿Podemos dejar a este tipo en paz? Marcó 18 goles. ¿Dónde estaríamos si Cristiano no estuviera en este equipo?. Es por eso que cuando la gente habla de él, pienso, 'esa gente no está en paz consigo misma o está celosa'. Es una locura, ya ni siquiera quiero responder esa pregunta porque la he respondido muchas veces. Te diré una cosa: pon a Cristiano Ronaldo en el Manchester City , Liverpool o Chelsea y le irá bien. Pero pon a uno de sus mejores jugadores, pon a Mo Salah en el United, luchará como todos los jugadores", comentó el francés.

¿Cuántos goles marcó Cristiano con el Manchester United en la temporada 2021/2022?

Cristiano Ronaldo anotó 24 goles en 39 partidos para un promedio de 0.62% en la temporada 2021/2022 con los ‘Reds’, 18 fueron en la Premier League y 6 por Champions League.

¿Cómo le fue a Manchester United en la temporada 2021/2022?

Premier League: Finalizó en la sexta posición con 58 puntos y se clasificó a la Europa League.

FA Cup: Quedó eliminado de los dieciseisavos de final a manos del Middlesbrough por la vía de los penales.

Copa de la Liga Inglesa: Cayó en tercera ronda de la competición, tras perder frente a West Ham 1-0.

Champions League: Su camino llegó hasta los octavos de final del campeonato europeo más importante a nivel de clubes. El Atlético de Madrid lo eliminó en condición de visitante.