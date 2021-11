Patrice Evra reveló que estuvo a punto de 'hacerle algo' a Luis Suárez, tras los insulsos racistas

Una de las mayores polémicas que ha vivido la Premier League en los últimos años, tiene que ver con el delantero uruguayo Luis Suárez, de presente en Atlético de Madrid, y Patrice Evra, exfutbolista francés, con recordado paso en Manchester United.

Hace varias temporadas se presentó un fuerte altercado entre Suárez, en aquel tiempo defendiendo los colores del Liverpool, y Evra, con el histórico club rojo de Inglaterra. Dicho evento, perjudicó al delantero sudamericano, quien lanzó insultos racistas contra el galo, en pleno juego por el rentado local, lo que le significó varias fechas de suspensión.

Ahora, y tras varios años después del careo entre el uruguayo y el francés, Evra decidió revelar que estuvo a punto de 'vengarse', pero hubo una razón por la cual se detuvo y, finalmente, no hizo nada.

"Un día estaba caminando en Deansgate, por Manchester, y mi hermano dijo, 'Oh, es Luis Suárez el de allá'. Estaba con dos de mis hermanos. Lo miré y pensé: 'Eso es, este es el momento'. Detrás de él vi a sus hijos y a su esposa. Y le di la espalda. Yo estaba como 'si le haces algo, no puedes hacerlo frente a su familia'", contó Evra hace algunos días.

Sin embargo, el exlateral francés dejó claro que ese tema es caso cerrado y no tiene algún rencor en contra del 'Pistolero'. "No me arrepiento porque creo que hubiera terminado mal. Ese día no hice nada. No tengo ningún odio. No puedo llamar racista a Luis Suárez porque no lo conozco lo suficiente como para llamarlo así".