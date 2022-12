Patrice Evra: “Rogué por dinero en frente de las tiendas, a veces ni siquiera podía comer”

El exfutbolista contó de su dura infancia en Francia y de lo que tuvo que pasar cuando era niño, porque no tenía dinero, todo esto antes de poder convertirse en jugador profesional.

Patrice Evra, actualmente retirado, es un personaje que es muy activo en sus redes sociales, mostrando su alegría y su forma única de ser. Sin embargo, no siempre fue así en su vida.

Publicidad

Teófilo Gutiérrez y otra voz del episodio del arma en Argentina: “Me la puso en la frente”

En un podcast del Manchester United, el exjugador francés contó de su dura infancia en las calles de París.

“No tengo miedo de decir que he rogado por dinero en frente de las tiendas. He estado frente a las tiendas y cuando he visto a algunas personas he dicho: ‘¿Puedo tener un euro?’ y a veces me daban el dinero y otras no, solo porque quería comprar un sándwich”, afirmó.

Además, señaló que en su familia eran muchos y que a veces ni comía, pero dijo que no cambiaría nada de eso que vivió porque lo ayudó.

Publicidad

El drama de Blaise Matuidi con el coronavirus: “Sentí pánico, fue terrible y temí por mi familia”

“A veces ni siquiera podía comer algo. Recuerdo que mi hermano Dominique estaba trabajando en un McDonalds, así que iba allí y en su hora de almuerzo me estaba dando su propia comida. Seré honesto contigo, fue una infancia difícil porque tengo muchos hermanos y hermanas, así que no fue fácil vivir en la calle. Fue un momento difícil, pero feliz. Siempre fui feliz y siempre tuve suerte, no cambiaría nada, lo mantendría así porque construyó al hombre que soy”, finalizó Patrice Evra.

Publicidad