Patrice Evra y una gran revelación: "Vendí drogas, comí de la basura y no me avergüenzo de eso"

Patrice Evra es un exjugador conocido por lo importante que fue vistiendo camisetas como la del Manchester United, Juventus y la Selección de Francia. Pero ha confesado momentos que vivió en su infancia, algo que en un pasado no se atrevía a contar y ahora lo dice para que otras personas no sientan pena por este tipo de situaciones.

"No me avergüenzo cuando reconozco que me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema. Era algo que me oprimía el pecho. Pero esto no lo hago por mí, sino por los niños. No quiero que nadie se sienta avergonzado por vivir algo así", declaró en ‘The Times’.

A ‘Pat’ le tocó pasar por episodios difíciles a lo largo de su infancia antes de llegar al fútbol, luego de que su padre se marchara de la casa; al campeón del Mundial de Clubes 2008 le tocó idearse varias cosas para poder subsistir.

"A veces, a medianoche, cuando tiran los 'Big Mac' fríos, íbamos a recogerlos a la basura. Tras la marcha de mi padre, todo fue un caos", explicó el ex jugador de la Selección de Francia para ‘BBC One’.

Luego comenzó su carrera futbolística en las divisiones inferiores del PSG y ahí fue donde su vida cambió por completo.

"El fútbol me salvó", cuando tenía 17 años viajé a Italia. Recuerdo que entré en mi habitación y había un chándal. Llamé a mi mamá y le dije: 'Esto es el cielo, la gente nos sirve la comida y tenemos dos tenedores a un lado y dos cuchillos en el otro", mencionó.

¿Qué camisetas vistió Patrice Evra a lo largo de su carrera futbolística?

El internacional francés se hizo reconocido en el mundo del fútbol en clubes como Manchester United, de Inglaterra; Juventus, de Italia, y Olympique de Marsella, de Francia.

Además de ello vistió las camisetas de Marsala, Monza, Niza, Mónaco y West Ham.