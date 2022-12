No, gracias.

Paul Pogba le diría no al Real Madrid y decidiría seguir con el Manchester United "Según The Sun, Pogba habría asegurado a Solskjaer que no tiene planeado irse a ningún lado. Ni ahora ni a corto plazo. Lo que quiere -siempre según el citado medio inglés- es seguir capitaneando al equipo algunos años más".