Paul Pogba: "Me sentía deprimido cuando estaba en Manchester United con Mourinho"

Paul Pogba va de frente y es sincero. Cuando habla con la prensa lo hace sin filtros y así pasó en una reciente entrevista con 'Fígaro', en donde abordó el tema del estado anímico que pueden pasar los futbolistas y que en algunos casos produce consecuencias mayores.

"Nos juzgan cada tres días, tenemos que estar bien todo el tiempo, cuando tenemos preocupaciones como todo el mundo, ya sea con nuestros compañeros, nuestro entrenador, en el día a día", inició el destacado mediocampista.

Pogba agregó que "a veces no sabes que estás deprimido, solo quieres aislarte, estar solo, y eso son señales inequívocas. En lo personal, empezó cuando estaba con José Mourinho en Manchester".

El campeón del mundo con la Selección de Francia en Rusia 2018 siguió por la misma línea y detalló que "inevitablemente, lo sentirás en tu cuerpo, en tu cabeza, y puede que lleves un mes, incluso un año, en el que no te encuentres bien. Pero no tienes que decirlo, por lo menos públicamente. Todo está en la cabeza, la mente lo controla todo y todos los deportistas de élite pasan por estos momentos, pero pocos hablan de ello".

Pogba también se refirió a cómo afrontar esos momentos complicados. "Me centro en mi familia, mis amigos. Cuando no puedo hacerlo solo, hablo mucho con 'Tonton Pat' (Patrice Evra), exjugadores que han pasado por esto, porque te entenderán enseguida. Hablar, ser escuchado, sacar toda esa rabia y depresión que te carcome es obligatorio para mí. En el fútbol no somos superhéroes, solo seres humanos", finalizó.

¿En qué equipos ha jugado Paul Pogba?

Curiosamente, a sus 29 años, Pogba solamente ha defendido los colores de dos clubes: esos son Manchester United, con el que ha tenido dos ciclos, y Juventus, de Italia, en el que pasó entre 2012 y 2016.

