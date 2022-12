Paulo Dybala: "Desde el día que llegué al predio hasta el último, no tuvimos diálogo con Sampaoli"

El delantero de la Juventus y la Selección ‘albiceleste’ habló para un medio argentino, donde contó detalles de su relación con el entrenador argentino en el Mundial de Rusia 2018.

Paulo Dybala, quien integró la plantilla de la Selección Argentina que disputó el Mundial de Rusi, habló de la pésima comunicación que tenía con Jorge Sampaoli, cosa que impidió que el jugador pudiera tener más protagonismo en el certamen internacional.

Publicidad

Manténgase informado sobre los fichajes de fútbol que se dan en las ligas más competitivas, entérese sobre rumores, eventos, noticias del mercado de fichajes a nivel mundial.

"Hablé con él cuando vino a Torino para comunicarme que era parte de la convocatoria, pero desde el día que llegué al predio hasta el último día no tuvimos más diálogo. Nos fuimos a casa sin saludarnos", agregó Paulo Dybala en charla con 'Fox Sports Argentina'.

Además, confesó que sus declaraciones en la previa al Mundial, dónde dijo que era difícil jugar con Messi, pudieron afectar aun más la relación con el estratega.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Publicidad

"No pensé en acercarme a preguntarle por qué no lo hacía. Las cosas empezaron a salir mal y para él no era fácil la situación. La distancia que había la marcó él con su actitud. No sabía si había pasado algo por lo que dije antes del Mundial, pensé que había cambiado con la convocatoria, pero no fue así", concluyó el jugador cordobés.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados