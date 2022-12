No, gracias.

Paulo Dybala y el coronavirus: “Me siento mucho mejor, pero no al 100 por ciento” Paulo Dybala y el coronavirus: “Me siento mucho mejor, pero no me siento al 100 por ciento”. El futbolista argentino tuvo COVID-19 y salió cuatro veces positivo. Este sábado se refirió a ese duro momento y a cómo se encuentra en la actualidad.