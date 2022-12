Paulo Dybala y la verdad sobre el coronavirus, según su novia: "No es positivo de vuelta"

Oriana Sabatini habló este jueves con la prensa argentina sobre el estado de salud del jugador de Juventus, que se contagió de Covid-19 hace ya varias semanas.

Después de especulaciones y versiones extraoficiales, en las últimas horas se conocieron las declaraciones de Oriana Sabatini para referirse al contagio de coronavirus que afecta a Paulo Dybala, figura de Juventus y que tiene pendiente a los hinchas de su evolución.

"Él se tiene que hacer los últimos test y ver qué le da, pero obviamente las noticias no sé de qué boca salieron pero de nosotros no. Así como contamos en su momento que lo teníamos, puede traer calma contar que ahora no", contó Sabatini a 'Canal 9', de Argentina.

La artista agregó que ""yo di negativo. Hasta no estar 100 por ciento seguros no queremos hablar y siento que nos apuran a tener que decir algo cuando no tenemos información. Estamos igual que el resto de la gente".

Este jueves, desde territorio italiano señalaron al entorno de Cristiano Ronaldo de filtrar la versión sobre Dybala, ya que él no quiere regresar a Italia para retomar los entrenamientos con Juventus.

