Pelé asistió con caminador a evento en Brasil y afirmó que son sus “nuevas zapatillas”

Además, el exfutbolista aseguró que la selección dirigida por Tite, es la favorita para ganar el Mundial de Rusia.

El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' acudió este lunes apoyado en un caminador al evento inaugural del campeonato regional de fútbol del estado de Río de Janeiro (Brasil). Allí, aseguró que este aparato se trata de sus “nuevas zapatillas”.

Publicidad

"Antes de entrar al palco estaba discutiendo con mi asesor si lo hacía con la ayuda del caminador o de un acompañante, y le dije: ‘¿si es la primera vez que Dios me da una zapatilla nueva, por qué no mostrarla?’”, señaló en tono de burla el exfutbolista brasileño.

Pelé, tres veces campeón del mundo, con 77 años, enfrenta desde 2012 diferentes problemas de salud y en el último tiempo ha sido sometido a delicadas cirugías de cadera, menisco y columna, que le han obligado a utilizar desde bastón hasta silla de ruedas.

Vea acá: Enrique Camacho habló del contrato de Wuilker Faríñez y la actualidad de Millonarios

De hecho, el pasado diciembre Pelé asistió en silla de ruedas al sorteo del Mundial de Rusia 2018, celebrado en la ciudad de Moscú.

Publicidad

"Estoy bien. Quiero agradecer en primer lugar a Dios. Recibí muchos mensajes de buena recuperación de varios lugares del mundo y todos mandándome fuerzas para ayudarme a recuperar mis energías", aseveró este lunes en Río de Janeiro.

"En estos últimos dos años y medio me sometí a dos o tres cirugías. Me cambiaron el hueso del fémur y me operé el menisco, la columna", agregó.

Publicidad

Vea también: Así les fue a los jugadores de la Selección Colombia en este fin de semana

Además, se atrevió a vaticinar que la selección de Brasil será la favorita para ganar el Mundial de Rusia. “Tenemos los medios para lograr el título. En la última Copa del Mundo tuvimos los mejores jugadores, pero el equipo no estaba bien organizado. Ahora Tite logró organizar todo eso, tenemos un equipo que da confianza”.

Al final, se lamentó que, en la actualidad, escasean los grandes jugadores en el fútbol internacional. “Hoy, solo hay tres que realmente destacan: Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. Antes, en la época de Cruyff o Beckenbauer, había tres por equipo”, concluyó.