Por un "reflujo ácido" fue hospitalizado de urgencia nuevamente Pelé, según lo que informaron hace pocos minutos medios de Brasil.

El astro de todos los tiempos del fútbol mundial había estado recientemente ingresado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo. Allí en días pasados le extirparon un tumor en el colon y salió el día martes.

Pelé tiene 80 años y el estado de su salud ha tenido expectantes a los aficionados en el mundo entero.

Recientemente, el otrora número '10' del seleccionado brasileño escribió en sus redes sociales que: “amigos míos, este es un mensaje para cada uno de ustedes. No piensen ni por un minuto que no he leído los miles de mensajes cariñosos que he recibido por aquí. Muchas gracias a cada uno de ustedes por tomarse un minuto de su día para enviarme buenas energías. ¡Amor, amor y amor! Ya salí de la UCI y estoy en mi habitación. Sigo cada día más feliz, con mucha disposición para jugar los 90 minutos, más tiempo extra. ¡Pronto estaremos juntos!".

