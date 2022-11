Pep Guardiola continuó la 'pelea' con Ibrahimovic: "Si estoy celoso de Haaland", ironizó el DT

Pep Guardiola , quien este sábado se mostró muy efusivo luego del gol de penal anotado por Erling Haaland al minuto 90+5 en el duelo frente al Fulham, lo cual le dio los 3 puntos al Manchester City, que por ahora es el nuevo puntero del fútbol de Inglaterra, a la espera de lo que suceda con el Arsenal, que enfrenta al Chelsea este domingo a las 7 de la mañana (hora de Colombia), se refirió en una conferencia de prensa a las declaraciones de su ex pupilo en Barcelona, Zlatan Ibrahimovic.

Quién inició la 'pelea' fue el delantero sueco con pasado en Barcelona y quien ahora se encuentra en el Milan de Italia. Ibrahimovic habló sobre el delantero noruego Erling Haaland, que vive un gran presente con la camiseta de los 'citizens', y elogió sus cualidad. Sin embargo, se refirió a Pep Guardiola, a quién criticó e incluso se refirió a que el estratega español podría perjudicar la carrera de Haaland: "Depende de su ego. Depende de si va a dejar que Haaland sea más grande que él o no. Eso a mí no me lo permitió", recordando la etapa que compartieron técnico y jugador en el conjunto catalán hace un par de años.

Tras la victoria, Guardiola decidió aprovechar los micrófonos para responder las 'picantes' declaraciones del atacante sueco, e incluso ironizó con las palabras de su ex dirigido: "Tiene razón, tiene toda la razón. En este club, en este equipo, mi ego está más allá de cualquier otra persona, de cada jugador".

Además, el ex entrenador del Barcelona y el Bayern Munich continuó su respuesta de una forma particular: "No me gusta cuando Erling marca tres goles y todo lo más destacado es para él. ¡Estoy tan celoso! Honestamente ¡tan celoso".

"Le dije 'Erling, por favor, no más goles, de lo contrario los periódicos no hablarán de mí, y solo de mí. Tiene razón, me conoce perfectamente. Puede escribir otro libro".

Respecto a esto último, Pep Guardiola quiso hacer referencia a la autobiografía que lanzó Ibrahimovic hace algunos meses, en la cual hablaba sobre el conflicto que tuvieron ambos durante su paso en el Barcelona: "prefiere jugadores que obedecen sin replicar", expresó Zlatan respectó a Guardiola en aquel escrito.

Habrá que esperar si del lado del sueco, Guardiola tendrá alguna otra respuesta o las cosas quedarán así. Por ahora, el estratega español se prepara para los duelos del Manchester City frente al Chelsea y el Brentford, previo al parón por la Copa del Mundo, que en menos de dos semanas iniciará.