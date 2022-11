Pep Guardiola, DT de Manchester City, declaró en el juicio de Benjamin Mendy, acusado de violación

Pep Guardiola , director técnico del Manchester City , declaró en el juicio por violación de Benjamin Mendy y dijo que no es su padre y que no se involucra en la vida privada de sus futbolistas. Y es que este ha sido un caso de alto impacto, que ha causado revuelo y generado toda clase de opiniones tanto adentro como afuera de los terrenos de juego.

Mendy, quien permanece suspendido por el City, se declaró inocente de siete cargos de violación, uno de intento de violación y otro de asalto sexual contra seis mujeres. Sin embargo, esto no se ha cerrado aún y continúan las arduas investigaciones con el fin de conocer la verdad de lo sucedido y entender si el deportista es o no culpable de los hechos.

"Yo controlo a mis jugadores cuando están juntos en el entrenamientos. En su vida privada, no sé qué hacen. No sigo a los jugadores en redes sociales y tampoco sé qué es lo que hacen fuera de los entrenamientos y los partidos. No soy su padre", declaró Guardiola, quien fue llamado a juicio para conocer detalles y si, tal vez, tenía conocimiento de algo.

Guardiola comentó que fue Mendy el que le pidió que declarase en el juicio y habló sobre la personalidad del francés. Allí, dejó claro que "es un gran chico. Diría que es muy generoso. Siempre está feliz y recuerdo que, cuando estamos todos juntos y alguien pide un favor, si él podía, lo hacía. Se adaptó muy rápido al equipo", añadió sobre sus personalidad.

Pero no fue lo único. Haciendo énfasis en lo deportivo en lo que esperaba hacer en las toldas del cuadro inglés, el estratega español, de largo recorrido y considerado como uno de los mejores de la historia, sentenció que "Benjamin Mendy estaba muy contento de poder ayudar a sus compañeros, dar una mano y brillar en esta temporada del equipo".

Pep Guardiola da instrucciones a Benjamin Mendy, en un partido del Manchester City AFP

¿En qué clubes ha jugado Benjamin Mendy a lo largo de su carrera?

A sus 28 años, Benjamin Mendy, quien se desempeña en la zona defensiva, ha vestido las camisetas de diferentes clubes, como Le Havre Athletic Club (Francia), Olympique de Marsella (Francia) y AS Mónaco (Francia). Posteriormente, para la temporada 2017-2018, arribó a las filas del Manchester City, en el que está hasta la actualidad, más allá de su sanción.

