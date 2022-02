Pep Guardiola, enojado con jugadores del Manchester City que no lo invitaron a cenar: "los multaré"

En las últimas horas, el portal 'Daily Mail', de Inglaterra, reveló que "la estrella del Manchester City y de la Selección de Imglaterra, Jack Grealish, fue echado de un bar por estar demasiado ebrio, en una fiesta con sus compañeros de equipo."

Sobre el suceso se conocieron algunas fotografías y hasta salió a la luz un video, donde no solo aparece el mediocampista, sino que también fueron vistos Riyad Mahrez y Kyle Walker. Frente al tema le consultaron a Pep Guardiola.

Guess no one will say anything because it’s not Pogba. pic.twitter.com/8OOxQKvhQL — ًEllis. (@EIIisV3) February 7, 2022

Publicidad

En rueda de prensa, el director técnico de los 'cityzens' no le hizo el quite a la pregunta y hasta se atrevió a bromear, ya que considera que se le ha dado un trato injusto a sus dirigidos, que no estaban ebrios ni mucho menos.

En Caracol Sports: Del esquí alpino y el patinaje sobre el hielo, a ocupar las páginas de la revista Playboy

Publicidad

"Estoy enojado porque no me invitaron y no me gusta eso. Espero que a la próxima me inviten y hagan la cena correcta a las 8 de la noche. El video no muestra cómo pasaron las cosas. Riyad, Jack y Kyle están perfectos, pero serán multados porque no me invitaron", respondió.