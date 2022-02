'Pep' Guardiola y la guerra que hay entre Rusia y Ucrania: "El ser humano no aprende de su pasado"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, lamentó la situación que vive Ucrania con la invasión rusa, dijo que "mucha gente inocente pagará un precio terrible por las decisiones de un par de personas" y añadió: "el ser humano no aprende de su pasado".

El técnico español habló en la previa de la jornada de Premier League y fue preguntado por la situación de su jugador, Oleksandr Zinchenko, que le deseó la muerte a Vladimir Putin tras la invasión rusa.

Publicidad

"Sí, he hablado con él. Todos lo han hecho. Tiene nuestro apoyo incondicional. Es un chico muy fuerte. No es fácil, no es una situación sencilla, pero se ha entrenado con normalidad. Está listo para jugar si fuera necesario", dijo Guardiola respecto a Zinchenko, que estuvo presente ayer por la noche en una vigilia en Mánchester.

Publicidad



"¿Cómo estaríamos nosotros si el país en el que hemos nacido, en el que viven sus familias, amigos, es atacado, si muere gente inocente? Así se siente él. En todo el mundo hay demasiadas guerras. Es una pena, porque gente inocente morirá cuando únicamente quieren vivir en paz.

La gente quiere tener una casa, dormir bien, comida sobre la mesa, ver películas, leer libros, tener a alguien a quien querer. La gente inocente va a pagar un terrible precio por las decisiones de una o dos personas. No aprendemos de lo que ha ocurrido en el pasado", explicó Guardiola.