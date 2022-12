Pepe, el futbolista que estuvo cerca de ser taxista

Cuando apenas tenía 13 años, el actual defensor del Besiktas turco por poco es vetado de un torneo infantil por una pelea en la que se vio involucrado.

Aunque actualmente defiende la camiseta de la Selección Portugal, Pepe nació hace 34 años en Maceió, Brasil.

Publicidad

Anael Ferreira, papá del zaguero, relató en entrevista al diario ‘Globo Esporte’ lo ocurrido 21 años atrás en territorio brasileño.

Vea también: Conozca el balón del Mundial Rusia 2018 en versión Selección Colombia

''No sé si llamarlo accidente o incidente. Su equipo (Corinthians-AL) perdía 1-0 y necesitaba empatar para seguir en la Copa Sao Paulo. Cuando hicimos el gol, el portero agarró el balón para perder tiempo. Pepe fue hacia a él para quitarle el balón, pero vino otro jugador y lo empujó al suelo'', confesó el señor Ferreira.

“Pepe reaccionó y golpeó la cara del niño sin mucha delicadeza, con la mala suerte de que él llevaba brackets. Ahí me di cuenta del lío que se iba a armar”, prosiguió.

Publicidad

Debido a ese episodio, una persona influyente de la prensa brasileña pedía que Pepe fuese vetado del fútbol.

Lea acá: Jorge Luis Pinto se quejó porque jugadores de Honduras no acataron su convocatoria

Publicidad

''El fútbol era muy difícil durante esa etapa y no quería ver a mi hijo terminar su carrera de esa forma. Yo le dije: 'vamos a ver hasta dónde nos lleva el fútbol y si no lo conseguimos, no te preocupes. Yo tengo un coche, lo vendo y compro un taxi para que lo conduzcas. Tú tendrás trabajo'. Él hubiera sido la opción en caso de no haber triunfado en el fútbol'', reveló Anael Ferreira.