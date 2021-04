Pero qué picante: esposa de Thiago Silva cargó contra Timo Werner, delantero del Chelsea

Chelsea empató el martes con el Real Madrid, por la Champions League, pero no es un secreto que pudieron llevarse la victoria, pero les faltó contundencia, algo que criticaron varios y ahí apareció la esposa de Thiago Silva.

La pareja del defensor brasileño y jugador del equipo inglés apuntó contra Timo Werner, quien tuvo varias chances claras.

“Es el karma, muchachos, porque en cada equipo al que voy hay un atacante que falla goles. Este Werner, ¿cómo se llama? Necesitamos un gol, tenemos que ganar este partido, pero los delanteros no quieren anotar, no entiendo por qué no lo hacen”, afirmó Belle Silva, a través de sus redes sociales.