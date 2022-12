Petr Mertesacker: "Antes de los partidos vomito, me entra diarrea, siento nauseas"

El jugador alemán que juega en el Arsenal de Inglaterra, reveló que la presión que viven los futbolistas en ocasiones les producen malestares complicados.

Petr Mertesacker, quien actualmente tiene 33 años y que aseguró que la próxima temporada se retirará, admitió que antes de los partidos sufre por la gran presión que se ejerce contra los futbolistas.

"Somos unos privilegiados, pero hay un punto en el que todo se convierte en una carga. Ahora mismo es demasiada presión, prefiero estar en el banquillo e incluso en la grada", dijo el teutón en declaraciones difundidas por el diario ‘Marca’.

El deportista incluso entró en detalles, “debido a las expectativas de la gente vomito antes de los partidos o me entra diarrea. Es como simbólicamente mi cuerpo dijera 'esto es vomitivo'. Y poco antes del pitido inicial me entran náuseas. Una vez tragué tan fuerte la bilis que los ojos me lloraban".

Sobre el momento más difícil que vivió, el jugador se remontó al Mundial de 2006 que se disputó en suelo alemán, en donde quedaron eliminados por Italia en semifinales.

“Lamenté nuestra eliminación, pero me sentí aliviado. Lo recuerdo como si fuera hoy. Sólo pensaba que se acabó, se acabó, todo se acabó. Por fin".