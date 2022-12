‘Pibe’ Valderrama: “Todo el mundo habla como si el fútbol tuviera la culpa, esto es en general”

El exfutbolista de la Selección Colombia dio su punto de vista al ser preguntado en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ sobre la reducción de sueldos de los jugadores a nivel mundial, por la crisis generada por el coronavirus.

Carlos ‘Pibe’ Valderrama no ‘tiene pelos en la lengua’ y siempre habla sin rodeos. Este lunes no fue la excepción y señaló que “todo el mundo habla como si el fútbol tuviera la culpa del virus, esto es en general”.

De hecho, el otrora jugador de la Selección Colombia mandó un mensaje y señaló que es momento de unirnos.

Además, el ‘Pibe’ mencionó en la charla con el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, que no solo los futbolistas son los únicos que ganan buen dinero.

Repase acá las declaraciones de Carlos ‘Pibe’ Valderrama:

*Sus días en cuarentena

“Todo bien andamos, con todo eso, estoy trapeando un dia, al otro en la cocina, y al otro con los platos, usted sabe, para pasar el rato, pero estamos bien gracias a Dios”.

*Los cuidados por el coronavirus

“Los que saben ese es el mensaje que nos dan, no hay que salir, hay que evitar, porque si no lo hacemos eso se propaga. La gente piensa que es ‘mamadera de gallo’, y esto a mí nunca me había pasado, nunca habíamos vivido esta vaina”.

*Su faceta como ‘Youtuber’

“Uno tiene talentos guardados, la mujer mía es más rapida que yo, ella es la directora y me dijo que probáramos todo eso”.

*El mensaje ante el coronavirus

“Esto es para todo el mundo, ¿sabe quién se va a salvar? Ninguno. Todos vamos a empezar de cero, porque la situación es así, este es un mensaje que nos enviaron, si no mejoramos; estamos jodidos. No sirve para nada estar bien económicamente si estas enfermo. Esto va a servir, a todos los seres humanos cambiar para bien, que es lo que todos queremos, solo salimos unidos de este momento, si no nos unimos ahora, no lo hacemos nunca”.

*Los señalamientos al fútbol

“Ustedes van a ver cambios, todo el mundo habla de los jugadores, pareciera que fueran los únicos que ganan buena plata son ellos, pero esto es en general. Esto no es solo para el fútbol, esto va en general, esto debe ser un cambio para todos. Este virus no salió por el fútbol, todo el mundo habla como si tuviera la culpa y no es el culpable de esta historia”.