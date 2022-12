Polémica decisión en Croacia: Iván Rakitic no jugará por no estar preparado mentalmente

El seleccionador croata Zlatko Dalic, comentó en rueda de prensa que el volante del Barcelona, no será tenido en cuenta para los partidos preparatorios de septiembre, porque considera que no esta centrado y por ende no rendirá al 100%.

El entrenador de fútbol croata, Zlatko Dalic, anunció este lunes que el azulgrana Ivan Rakitic no jugará los partidos que la subcampeona mundial disputará este mes contra Eslovaquia y Azerbaiyán, debido a que no está suficientemente "centrado", informó el portal deportivo "Index".

"Rakitic no ha resuelto su posición en el club y hemos concluido que no está preparado y centrado, que no puede dar el máximo que necesito en este momento, por eso no viene", explicó Dalic en rueda de prensa en Zagreb.

La selección croata visitará el 6 de septiembre contra Eslovaquia, y tres días después, contra Azerbaiyán.

Dalic declinó responder a preguntas de periodistas sobre un eventual descontento de Rakitic con el trato que recibe en la selección, al limitarse a subrayar que está centrado "solo en los jugadores que van a jugar".

"Jugamos incluso contra Gales sin Rakitic y triunfamos. Aquí están Vlasic, Brekalo. Vienen los que tienen ambición, voluntad y deseo, hay que esperarlos. Si hubiera problemas con Rakitic, los voy a resolver a mi manera, no lo temo", comentó.

Según la prensa croata, Rakitic se disculpó por razones de carácter psíquico, diciendo que no está preparado.

La selección de Croacia, subcampeona mundial, ha tenido en tres partidos hasta ahora dos triunfos (contra Azerbaiyán y Gales en casa) y una derrota (contra Hungría de visita), de modo que comparte con Eslovaquia el segundo lugar del grupo E de la clasificación para el Mundial de 2020.