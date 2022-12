¡Polémica en Inglaterra! Maurizio Sarri dejó con la mano estirada a 'Pep' Guardiola

El entrenador del Chelsea rechazó el saludo que el técnico del Manchester City le ofreció al final del encuentro disputado en el Etihad Stadium.

No fue una buena jornada para el Chelsea. Los 'Blues' encajaron su mayor goleada en la era Premier League.

Al término del encuentro que terminó con 6-0 para los 'Citizens', Guardiola se acercó al lugar donde estaba el cuerpo técnico y los suplentes del conjunto Chelsea. El español le tendió la mano a Sarri, mientras veía atónito cómo el italiano se iba hacia los vestuarios sin atenderle.

Publicidad

Vea también: ¡Para verlo una y otra vez! Dávinson Sánchez se estrenó en las redes con el Tottenham

Fue Gianfranco Zola, segundo entrenador del Chelsea, el que mantuvo la cortesía y conversó con el técnico español, que no entendió la actitud de Sarri.

"Zola me dijo que Sarri no me vio. Lo entiendo. No tengo ningún problema con Sarri", dijo tras el encuentro Pep Guardiola, que restó trascendencia al comportamiento del técnico italiano.

La goleada encajada en el Etihad es un revés histórico para la entidad londinense. Nunca antes desde que se creó la Premier como tal, el Chelsea había encajado un marcador tan abultado. Solo en una ocasión, cuando contaba con la denominación de Liga de Inglaterra, padeció un 0-7, contra el Nottingham Forest en 1991.

Este fue el controvertido momento:

😠 Después de la aplastante goleada del Manchester City al Chesea por 6-0, Pep Guardiola quiso saludar a Maurizio Sarri y este le dejó con la mano extendida



🤔 ¿Mal perdedor o fruto de la goleada?pic.twitter.com/YyCLBPPh9C [Vía: @SoccerAM] — Wanabet ⚽⚾ (@wanabet_es) February 10, 2019

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados